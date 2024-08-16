Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 13

В Донецке в результате обстрелов ВСУ пострадали 13 мирных жителей. Им всем оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Тринадцать мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он.

Украинские боевики обстреливали Петровский район Донецка применением ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударных беспилотников.

Пострадали 11 человек, получившие ранения средней и легкой степени тяжести. В их числе пять женщин, пять мужчин и подросток. Также ранения получила пожилая пара, по автомобилю которой ударил дрон-камикадзе.

Повреждения получили ТЦ «Галактика» и больница № 14, а также три жилых домостроения в Петровском районе Донецка. В Никитовском районе Горловки пострадала ЛЭП.

Украинские боевики 20 раз атаковали город, выпустив более 60 боеприпасов.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова назвала обстрел ВСУ ТЦ «Галактика» умышленным геноцидом.