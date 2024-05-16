Украинские военные начали сдаваться в плен в Волчанске целыми толпами | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 17:58 Украинские военные начали сдаваться в плен в Волчанске целыми толпами РВ: военные ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные сдаются в плен в Волчанске под Харьковом целыми толпами. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Речь идет о солдатах 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны украинской армии, которые сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Север».

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«Под Волчанском их подразделения размотали наши парни. Выжившие запросили эвакуацию раненых и приказа на отход, но командование ответило жестким отказом», — написали авторы публикации.

Как рассказывали бойцы группировки «Север» об обстановке в освобожденных населенных пунктах Харьковской области, враг практически не оказывал боевого сопротивления.

Российские войска в Волчанске продолжают продвижение. Как указано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бои продолжаются в северной части города в районе больницы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил потерю Харькова. Глава государства провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, он признал, что направление остается крайне сложным. Российские войска уже приступили к освобождению Липцев под Харьковом.