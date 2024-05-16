Зеленский допустил потерю Харькова | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 17:34 Зеленский допустил потерю Харькова Зеленский допустил возможность потерять Харьков без систем Patriot Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский допустил потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», — сказал украинский лидер.

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Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. Вместе с военачальниками он проанализировал перспективы боевой ситуации и угрозы. Направление остается крайне сложным, признал президент.

Политолог Данила Гуреев рассказал, что украинский лидер приезжал в Харьков, чтобы проверить укрепления в регионе. Он также уточнил, что город стал очень «неприятным» для Зеленского, так как там обнажились ошибки властей страны.