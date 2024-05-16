Зеленский допустил потерю Харькова | 360°

16 мая 2024, 17:34
Зеленский допустил потерю Харькова
Зеленский допустил возможность потерять Харьков без систем Patriot
Украинский президент Владимир Зеленский допустил потерю Харькова, если страна не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC.
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», — сказал украинский лидер.
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Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Харькове. Вместе с военачальниками он проанализировал перспективы боевой ситуации и угрозы. Направление остается крайне сложным, признал президент.
Политолог Данила Гуреев рассказал, что украинский лидер приезжал в Харьков, чтобы проверить укрепления в регионе. Он также уточнил, что город стал очень «неприятным» для Зеленского, так как там обнажились ошибки властей страны.
Владимир Зеленский
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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