В боях за Плехово в Курской области военнослужащие Вооруженных сил Украины лишились американского бронетранспортера MaxxPro. Российские военные подбили его беспилотником, сообщили «Известия» .

На MaxxPro бойцы ВСУ пытались перебросить резервы в Плехово, но их заметила разведка. Дрон пробил крышу бронетранспортера. Выведенная из строя машина останется на месте, пока военные не эвакуируют ее.

Об освобождении села стало известно в декабре. Когда российские войска вошли в него, большинство домов оставались целыми, но после отступления противник устроил бомбардировки и снес постройки. Военнослужащие сообщили, что боевики издевались над мирными жителями, бросая к ногам гранаты. Своих раненых сослуживцев они бросили, как и технику.

Жительница Плехова ранее рассказала, что ВСУ не позволяли набрать воды из колодца. Они расстреливали людей и минировали территорию.