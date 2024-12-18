Жительница Курской области заявила, что ВСУ расстреливали людей у колодцев

Во время оккупации украинские военные расстреливали мирных людей в селе Плехово в Курской области, когда те подходили к колодцу с питьевой водой. Об этом рассказала местная жительница Нина в беседе с РИА «Новости» .

«Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли возле колодца», — заявила она.

Нина отметила, что украинские боевики целились сразу в голову. Это были не единственные случаи убийства. Около второго колодца ВСУ минировали территорию. В итоге там несколько мирных жителей подорвались. Одному из пострадавших пришлось на локтях и коленях доползать до дома.

Ранее волонтер Мария, которая помогает курянам эвакуироваться, заявила, что украинские военные сожгли тела убитых людей для сокрытия своих преступлений. Она отметила, что только в ее родном селе несколько человек попали под расстрел.