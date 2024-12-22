ВСУ расстреляли жителей села Плехова в Курской области

Жители села Плехова рассказали о расстрелах ВСУ мирных жителей

Фото: РИА «Новости»

Войдя в село Плехово, бойцы Вооруженных сил Украины начали расстреливать людей. Местные жители рассказал об этом врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава региона пообщался с тремя выходцами из освобожденного Плехова в Курской областной больнице. Когда ВСУ вошли в село, они находились дома.

«Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи», — сказал он.

Хинштейн навестил также 14 жителей Рыльска, пострадавших при ракетной атаке. Среди них женщина на девятом месяце беременности. Она рассказала врио губернатора, как спаслась под машиной, владелец которой лежит в соседней палате. Осколки пробили бензобак, но он чудом не загорелся.

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