ВСУ расстреляли жителей села Плехова в Курской области

Войдя в село Плехово, бойцы Вооруженных сил Украины начали расстреливать людей. Местные жители рассказал об этом врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, сообщил он в своем Telegram-канале .

Глава региона пообщался с тремя выходцами из освобожденного Плехова в Курской областной больнице. Когда ВСУ вошли в село, они находились дома.

«Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи», — сказал он.

Хинштейн навестил также 14 жителей Рыльска, пострадавших при ракетной атаке. Среди них женщина на девятом месяце беременности. Она рассказала врио губернатора, как спаслась под машиной, владелец которой лежит в соседней палате. Осколки пробили бензобак, но он чудом не загорелся.