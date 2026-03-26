Боец Верум: оставшиеся без еды и воды бойцы ВСУ сдаются в плен в Константиновке

В Константиновке украинские штурмовики начали сдаваться в плен из-за проблем с водой и продовольствием. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным Верум.

«Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке, в том числе из-за истощения. Их командование не способно обеспечить доставку продовольствия и воды на позиции бригады», — сказал военный.

Российские операторы FPV-дронов максимально затруднили логистику ВСУ в этом районе. Эффективное использование беспилотников позволило сделать невозможной доставку воды и продуктов украинским штурмовикам.

Константиновка долгое время оставалась одним из ключевых тыловых узлов группировки ВСУ в Донбассе, но сейчас в городе ведутся ожесточенные бои. При этом российские подразделения начали успешно выдавливать противника из укрепрайонов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что бойцы ВС России выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Николаевка под Константиновкой.