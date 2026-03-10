Под контролем Украины осталось около 15-17% территории ДНР

Украина на сегодняшний день контролирует около 15-17% территории Донецкой Народной Республики, хотя полгода назад показатель находился на уровне 25%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Глава государства также отметил, что регион развивается достаточно интенсивно, несмотря на то что в некоторых районах продолжаются бои.

«Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами», — заявил Путин.

В свою очередь Пушилин доложил, как решаются проблемы с водоснабжением в республике.

Сейчас под контролем Украины остаются несколько крупных городов ДНР: Дружковка, Краматорск, Славянск и Доброполье. В Константиновке и Красном Лимане идут бои.

При этом бывший премьер-министр Сергей Степашин выразил надежду, что задачи специальной военной операции удастся выполнить уже в 2026 году.