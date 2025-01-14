Украинские дроны повредили два промышленных предприятия в Саратовской области

В результате атаки украинских беспилотников повреждения получили два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«На всех точках работают экстренные службы. По оперативной информации, пострадавших предварительно нет», — написал он.

Бусаргин подчеркнул, что большое количество целей удалось ликвидировать средствами ПВО.

Атака украинских дронов на регионы России ночью с 13 на 14 января стала самой масштабной с начала 2025 года. В ней задействовали больше 200 БПЛА.

Дальнобойный дрон прилетел по предприятию «Оргсинтез» в Казани, в результате чего вспыхнули три цистерны. В Тульской области сбили 16 беспилотников ВСУ. Повреждения получили несколько машин и хозпостроек, а также остекление в жилом доме, однако пострадавших нет.