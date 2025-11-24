Засланные в Купянск украинские диверсанты перестреляли друг друга, приняв за противника. Они рассчитывали прорваться в город и установить флаги, но вместо этого потеряли восемь человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов», — сказал он.

Боевики планировали уничтожить российские силы на одном из участков, чтобы прорвать оборону и проникнуть в освобожденный Купянск. Там они рассчитывали устроить показательную установку флагов Украины, однако диверсия пошла не по плану.

Операция сорвалась из-за плохой координации между подразделениями, спешки, неподготовленности солдат и командиров. Вооруженные силы Украины потеряли восемь человек: пять убитыми и три ранеными.

О полном освобождении Купянска стало известно 20 ноября. Российские войска также заблокировали большую группировку ВСУ в районе поселка городского типа Купянск-Узловой.