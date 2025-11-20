Российские войска заблокировали около 15 батальонов Вооруженных сил Украины вокруг Купянска — Узлового. Президент России Владимир Путин объявил об этом при посещении командного пункта группировки войск «Запад». Об этом сообщил ТАСС .

«Просил бы взять слово командующего группировкой „Запад“ и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск — Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», — сказал он.

По данным президента, недавно в кольце находились 18 батальонов, теперь — 15. Он добавил, что бои ведутся внутри Константиновки, и призвал дать противнику возможность сложить оружие и сдаться в плен.

На командном пункте группировки «Запад» президент провел совещание с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и заслушал доклады о ситуации на разных направлениях спецоперации.