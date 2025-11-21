Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска

Минобороны России показало видео из освобожденного Купянска в Харьковской области. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На видео попало уничтожение позиций и боевой техники ВСУ, а также живой силы противника с помощью нанесения высокоточных ударов и БПЛА.

Накануне начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска бойцами группировки войск «Запад».

Минобороны в сводке за 21 ноября объявило, что теперь продолжается ликвидация окруженных на левом берегу реки Оскол формирований ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что потеря Купянска грозит ВСУ полным обрушением линии фронта на этом направлении, а также большими репутационными потерями для командования.