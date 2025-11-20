Герасимов: ВС России освободили Купянск и более 80% территории Волчанска

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, какие территории были освобождены в зоне СВО за последнее время. В их числе оказался Купянск.

Герасимов доложил главе государства, что российские войска более чем на 80% освободили Волчанск в Харьковской области. Кроме того, соединения группировки войск «Запад» зачистили Купянск и Петропавловку.

Бойцы сейчас ведут бои за населенные пункты Куриловка и Купянск-Узловой. Подразделения ВС России активно продвигаются направлении Красного Лимана.

Герасимов добавил, что войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях. Военные продвигаются в Северске. На Запорожском направлении идут бои за населенные пункты Приморское и Степногорское.

С 1 ноября группировка войск «Восток» освободила более 230 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях. Ее передовые подразделения вышли к реке Гайчур. Что касается Красноармейска, то российская армия освободила уже 70% города.

«В границах ответственности группировки „Север“ продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что украинское руководство вряд ли думает о судьбе своей страны, простых людях, офицерах и солдатах ВСУ, «сидя на золотых горшках».