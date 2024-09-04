Украинские боевики расстреляли семью в Курской области

«Северный ветер»: ВСУ расстреляли семью, пытавшуюся уехать из Курской области

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские военные расстреляли машину, в которой мужчина и его маленький сын пытались эвакуироваться из поселка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Как сообщается, оба они погибли.

Это уже не первый подобный случай. Ранее священник Олег Чебанов рассказал, что украинские боевики, вторгнувшись в регион, убили выстрелами в спину послушника Горнальского мужского монастыря.

Беженка из Суджи ранее рассказывала журналистам, что украинские солдаты и иностранный наемник расстреляли ее 25-летнюю соседку, назвавшую их фашистами.

Также российский боец с позывным Кадет сообщил о зверском убийстве украинскими националистами троих детей в населенном пункте Малая Локня.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Через несколько дней в регионе, а также Белгородской и Брянской областях ввели режим КТО, сохраняющийся до сих пор.

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