Боевики ВСУ расстреляли детей в Курской области

Российский боец Кадет: солдаты ВСУ расстреляли трех детей в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Украинские националисты расстреляли трех детей в Курской области. Об этом сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, его слова привел ТАСС.

Военнослужащий уточнил, что ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня.

«Эта так называемая украинская армия ведет себя, как фашисты в годы Великой Отечественной войны. Они посадили на мотоцикл с коляской трех детей, примерно 10-12 лет. Показали, куда ехать, и открыли огонь в спину, когда те поехали», — отметил он.

Кадет добавил, что этот случай убийства мирного населения далеко не единственный.

«Тоже в Малой Локне был случай, когда несколько человек гражданских пожилого возраста собрались около магазина на площади. Они не эвакуировались пешком и ждали транспорт. Над ними завис дрон-разведчик, а потом вышли два фашиста и расстреляли их», — рассказал военный.

Ранее в четверг Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 400 военных.

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