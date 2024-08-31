ВСУ расстреляли в спину монаха в Курской области

Священник Чебанов: ВСУ застрелили в спину монаха при атаке на приграничье

Украинские боевики убили монаха Горнальского мужского монастыря в Курской области во время вторжения в регион. Об этом ТАСС сообщил протоиерей Олег Чебанов.

По его словам, когда монахи начали эвакуироваться, украинские военные одного из них расстреляли в спину.

«Посмотрите просто, как начинался заход противника в Курскую область. Они разбомбили храм Горнальского мужского монастыря. Это не жилые дома и не административное здание. В это время там шло богослужение, когда послушники выехали, одного из них просто застрелили в спину», — сказал протоирей.

Чебанов отметил, что против России сражаются нелюди.

«В истории Курского края были конфликты, войны и потрясения.  Но в этой жизни без помощи Божьей мы ничего не сделаем, потому что это не только борьба армий и оружия. Это битва добра со злом. А добро всегда побеждает»,  — заключил он.

Ранее стало известно, что командир-срочник ценой своей жизни спас 18 сослуживцев в Курской области.

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