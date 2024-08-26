Беженка из Суджи рассказала об убийстве своей соседки солдатами ВСУ

Беженка из Суджи: ВСУ расстреляли девушку, назвавшую их фашистами

Солдаты Вооруженных сил Украины и наемник расстреляли мирную жительницу в одном из сел Курской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала женщина по имени Нелли, которая смогла эвакуироваться из опасного района.

По словам беженки, в селе в момент появления ВСУ оставалось около 10 человек. Женщина рассказала, что стала свидетелем убийства своей 25-летней соседки. Девушку расстреляли украинские солдаты и наемник, пришедшие к ней в дом.

«Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры», — поделилась жительница села.

Местонахождение родственницы погибшей сейчас неизвестно, добавила Нелли.

Ранее жительница села Большое Солдатское рассказала, что украинские военные сбросили взрывчатку с дрона на супружескую пару, которая работа во дворе.

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