Солдаты Вооруженных сил Украины и наемник расстреляли мирную жительницу в одном из сел Курской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала женщина по имени Нелли, которая смогла эвакуироваться из опасного района.

По словам беженки, в селе в момент появления ВСУ оставалось около 10 человек. Женщина рассказала, что стала свидетелем убийства своей 25-летней соседки. Девушку расстреляли украинские солдаты и наемник, пришедшие к ней в дом.

«Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев. Девушку расстреляли — прямо на глазах у меня и ее младшей сестры», — поделилась жительница села.

Местонахождение родственницы погибшей сейчас неизвестно, добавила Нелли.

Ранее жительница села Большое Солдатское рассказала, что украинские военные сбросили взрывчатку с дрона на супружескую пару, которая работа во дворе.