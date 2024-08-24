Украинские боевики прятались в лесах, чтобы проникнуть вглубь России

Украинские диверсанты в Курской области ищут возможности для проникновения вглубь страны. Как сообщили в Минобороны, боевики прячутся в лесах.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Российские бойцы не позволяют украинским боевикам вторгнуться вглубь российских территорий. Ранее военные отразили атаки противника у трех сел и деревни под Курском. Бои идут круглые сутки, но российские солдаты сдерживают боевиков.

Массированная атака на Курскую область началась 6 августа. Украинские военные на танках и бронемашинах пытались прорваться через границу и обстреливали мирные населенные пункты.

Ранее пленные ВСУ признались, что командование приказало войскам проникнуть в Курскую область, чтобы показать миру, будто у Украины «еще есть силы». Сенатор Андрей Климов также предположил, что ВСУ вторглись на российскую территорию ради дополнительной помощи от США.