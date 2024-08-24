Украина вторглась в Курскую область ради дополнительной помощи от США

Украинское командование приняло решение напасть на Курскую область, чтобы у Белого дома появился повод увеличить военную помощь ВСУ. Об этом Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он предположил, что США были в курсе планов Украины по вторжению в российский регион. Сенатор рассказал, что американские спецслужбы имеют большое количество шпионов на украинской территории.

Они прослушивают телефонные переговоры и отслеживают все действия руководства Украины, объяснил он. Сенатор также допустил, что именно США приказали украинскому командованию устроить рейды под Курском.

«Для того, чтобы аргументов у них было побольше, особенно накануне выборов, они используют такого рода грубые и агрессивные методы, а заодно проверяют готовность России к обороне», — отметил Климов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские власти планируют изменить содержание пакетов военной помощи Украине. Чиновники совещаются о том, какое именно оружие лучше отправить ВСУ после вторжения под Курском.