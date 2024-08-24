ВС России отразили атаки штурмовых групп противника в Курской области

МО: российские бойцы отразили атаки противника у трех сел и деревни под Курском

Российские бойцы не позволяют украинским боевикам вторгнуться вглубь российских территорий. Как сообщили в Министерстве обороны страны, военные отразили атаки штурмовых групп противника у четырех населенных пунктов в Курской области.

Подразделения войск «Север» при поддержке авиации и артиллерийского огня ответили на натиск боевиков у Борков, Спального, Черкасского Поречного, Малой Локни. Также военные сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Кремяного.

«В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными», — передали в оборонном ведомстве.

Уничтожены танк, семь боевых бронированных машин. В плен сдались 10 украинских солдат.

Генерал-майор Апти Алаудинов ранее рассказал, что спецназ «Ахмат» успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области. Бои идут круглые сутки, российские военные стоят на основных маршрутах продвижения ВСУ. Противник пытается продавить их позиции, но ситуация под контролем. Об обстановке в курском приграничье доложили президенту Владимиру Путину.