Командование ВСУ приказало войскам вторгнуться в Курскую область, чтобы показать миру, что у Украины «еще есть силы». Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Денис Попов, сообщили «Известия» .

«С самого начала была какая-то задумка послать людей на уничтожение, на убой», — отметил он.

Пленный солдат рассказал, что руководство с помощью рейдов планировало «показать свой норов», но продемонстрировало только свою глупостью. Он указал, что ВС России разбили украинских боевиков.

«Вся техника, какая у нас была, я так понял, она вся сгорела», — добавил Попов.

Он назвал приказ командования преступным. По его словам, ВСУ следовало решать проблемы на других направлениях, а не вторгаться на территорию России.

Ранее председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек прокомментировал ситуацию в Курской области. Он высказал мнение, что Украина попала в еще большую пропасть, а провал ВСУ в российском регионе приведет к появлению новых фронтов.