Украинские военные обстреляли приграничную зону Энергодара

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные атаковали приграничную зону Энергодара, обстрел был слышен в пределах береговой линии. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии», — заявила она.

Энергодар является городом-спутником Запорожской атомной электростанции.

В начале августа Энергодар частично остался без света из-за атаки украинских боевиков. Ситуация повторилась спустя неделю. ВСУ целенаправленно обстреливали из артиллерии город, но в тот день АЭС не задело.

На ЗАЭС начался пожар из-за обстрела ВСУ в воскресенье, 11 августа. Повреждения из-за атаки украинских боевиков получил объект охладительных систем станции, но его оперативно потушили.

Ранее политолог Андрей Кошкин объяснил, что украинские операторы беспилотников, особенно FPV-дронов, пытаются поразить уязвимые точки станции, чтобы спровоцировать трагедию подобную Чернобыльской катастрофе. По его словам, такие обстрелы можно назвать государственным ядерным терроризмом.

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