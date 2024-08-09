Энергодар частично обесточило из-за обстрелов ВСУ

Директор ЗАЭС Яшина: ВСУ ведут артобстрел Энергодара, город частично обесточило

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные ведут обстрел Энергодара, город частично обесточило. Об этом сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

При этом она отметила, что саму электростанцию обстрел пока не задел.

«На ЗАЭС все в порядке», — сказала она.

Жителям города рекомендовали оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

В июле член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что украинские военные перешли в Запорожской области к «варварской англосаксонской стратегии», разрушая гражданскую инфраструктуру.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость прекратить обстрелы, однако они продолжились.

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