Власти Энергодара сообщили о нарушении энергоснабжения после атаки ВСУ

Энергодар частично остался без электричества. Аварийное отключение произошло в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба городской администрации.

По предварительным данным, после обстрела за пределами города зафиксировали аварийное отключение. Таким образом, без света временно остаются близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре.

«Сейчас специалисты проводят обследование, чтобы приступить к восстановлению электроснабжения», — отметили в сообщении.

Украинские войска периодически обстреливают Энергодар. Так, 10 июля после атаки ВСУ также нарушилось электроснабжение города. Мэр Эдуард Сеновоз предупредил жителей о перебоях с мобильной связью и интернетом.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру в Запорожской области.