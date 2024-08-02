Энергодар частично остался без света из-за атаки ВСУ

Власти Энергодара сообщили о нарушении энергоснабжения после атаки ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Энергодар частично остался без электричества. Аварийное отключение произошло в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба городской администрации.

По предварительным данным, после обстрела за пределами города зафиксировали аварийное отключение. Таким образом, без света временно остаются близлежащие населенные пункты и частично потребители в Энергодаре.

«Сейчас специалисты проводят обследование, чтобы приступить к восстановлению электроснабжения», — отметили в сообщении.

Украинские войска периодически обстреливают Энергодар. Так, 10 июля после атаки ВСУ также нарушилось электроснабжение города. Мэр Эдуард Сеновоз предупредил жителей о перебоях с мобильной связью и интернетом.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру в Запорожской области.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте