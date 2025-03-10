Большое количество тел военнослужащих ВСУ осталось в освобожденной Николаевке Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Север», которая участвовала в боях за населенный пункт.

«Это (уничтоженные позиции и тела украинских военных — прим. ред.) результаты работы бойцов 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса, которые провели блестящую зачистку Николаевки от укрофашистов», — сообщил боец.

Подразделения группировки войск «Север» освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области. Российская армия существенно продвинулась за выходные дни в Суджанском районе. В воскресенье министерство обороны сообщило, что российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Военные ВС России активно уничтожают врага на территории Ивашковского леса, расчищают выход к хутору Зозулевка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.