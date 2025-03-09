Кадыров рассказал о ситуации с ВСУ на Курском направлении

Кадыров рассказал об успехах российских военных в Курской области

Российские военные будут продолжать наращивать ударные темпы освобождения территорий в Курской области до полного их освобождения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, рассказывая об успехах на Курском направлении.

«За последние два дня легендарный спецназ „Ахмат“ совместно с военнослужащими других российских подразделений перешел в активную стадию по выбиванию укрофашистов с нашей земли», — написал Кадыров.

По его словам, на Курском направлении российские подразделения полностью освободили от ВСУ Черкасское Поречное, хутора Косица и Правда. Кадыров отметил, что в этих населенных пунктах «на славу поработали» спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, полк «Ахмат-Чечня» МО РФ и отряд «Каштан» спецназа «Ахмат». Помимо этого, подразделения ВС России вошли село Михайловка и «выбивают оттуда нацистов».

Отдельно Кадыров отметил личный состав полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России, который вошел в село Мартыновка Суджанского района. По словам главы Чечни, село уже освободили от боевиков.

Также, по данным Кадырова, российские военные активно уничтожают врага на территории Ивашковского леса, расчищают выход к хутору Зозулевка.

«За последние дни появилась возможность взять оккупированный врагом город Суджу под контроль со всех сторон и продолжить выбивать ВСУ из этого населенного пункта», — отметил Кадыров.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о проведенной российскими военными операции переброски личного состава в тыл врага через газопровод в Судже.