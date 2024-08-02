Власти допустили уничтожение части сбитой ракеты в Севастополе прямо на улице

Суббоеприпасы и фрагмент сбитой в Севастополе ракеты ATACMS рухнули на проспекте Генерала Острякова. Оперативные службы перекрыли проезд, чтобы обезвредить их. Губернатор Михаил Развожаев предупредил в своем Telegram-канале , что работы могут провести прямо на месте.

«Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом будут оповещены дополнительно», — сообщил он.

Взрывоопасные предметы разлетелись в районе дома по проспекту Генерала Острякова 242 корпус 2. До полудня проезд по проспекту и дороге-дублеру перекрыли. Развожаев сообщил о повышенных мерах безопасности на время проведения работ. Жителей Севастополя попросили плотно закрыть окна и не подходить к ним до завершения работ.

Ночью силы ПВО отразили массированную атаку на город. Суббоеприпасы и обломки рухнули на нескольких улицах. Фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже.