Украинские беспилотники атаковали Энергодар

ЗАЭС выступила с заявлением после новой атаки дронов на Энергодар 18 сентября

Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. На самой станции прилетов не зафиксировали.

«Нарушений пределов и условий безопасности нет», — сообщили в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС.

Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме. Сотрудники станции делают все возможное для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что массовый налет украинских дронов фиксируют с утра. Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город.

«Сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС», — предупредил он.

Накануне, 17 сентября, Энергодар остался без воды и света из-за обстрела ВСУ. Власти предупреждали жителей об угрозе повторных атак.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что безрассудные действия Украины на АЭС стали угрозой для всего мира. Он предупреждал — удар по современным реакторам РМБК-1000 приведет к таким последствиям, что чернобыльская катастрофа покажется разминкой.