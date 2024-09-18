Украинские беспилотники атаковали Энергодар
ЗАЭС выступила с заявлением после новой атаки дронов на Энергодар 18 сентября
Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. На самой станции прилетов не зафиксировали.
«Нарушений пределов и условий безопасности нет», — сообщили в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС.
Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме. Сотрудники станции делают все возможное для обеспечения безопасной эксплуатации ЗАЭС.
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что массовый налет украинских дронов фиксируют с утра. Поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город.
«Сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС», — предупредил он.
Накануне, 17 сентября, Энергодар остался без воды и света из-за обстрела ВСУ. Власти предупреждали жителей об угрозе повторных атак.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что безрассудные действия Украины на АЭС стали угрозой для всего мира. Он предупреждал — удар по современным реакторам РМБК-1000 приведет к таким последствиям, что чернобыльская катастрофа покажется разминкой.