Мэр Энергодара Сеновоз заявил об отключениях воды и света из-за обстрела

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электричества, воды и связи после артобстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Эдуард Сеновоз в Telegram-канале .

При этом он предупредил об угрозе повторных атак и призвал горожан быть бдительными.

«Как только оперативная обстановка позволит, специалисты приступят к анализу повреждений и последующей ликвидации последствий», — добавил мэр.

В конце августа Энергодар уже частично оставался без света из-за повреждения линий электропередач.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что части сотрудников Запорожской АЭС пришлось уволиться, поскольку украинские спецслужбы шантажировали их судьбой близких, оставшихся на подконтрольной Киеву территории.