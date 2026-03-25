Украинская рота пропала без вести в Харьковской области

Вторая рота 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии исчезла в районе сел Волоховка и Бочково под Харьковом. Об этом сообщил источник РИА «Новости » в российских силовых структурах.

«Между селами Волоховка и Бочково „пропала без вести“ практически вся вторая рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, бригада понесла большие потери, когда пыталась форсировать реку Волчью.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, потеря села создала новые проблемы для украинских боевиков.

Песчаное входит в широкую буферную зону, проходящую от Волчанских Хуторов до границы с Белгородской областью. Она расположена в районе Дегтярного, которое ВС России освободили в июле 2025-го. В тот же период российские бойцы открыли новое направление на севере Харьковской области. Как отмечал военкор Александр Коц, контроль над Дегтярным позволит окружить Волчанск.