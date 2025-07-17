Российские военные освободили Попов Яр в ДНР, Каменское в Запорожской области и Дегтярное в Харьковской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Дегтярное, освобожденное группировкой войск «Север», находится на границе с Шебекинским муниципальным округом Белгородской области. На этом участке фронта ВСУ потеряли за сутки до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Село Попов Яр расположено между Димитровом (Мирноградом) и Константиновкой. Его освободила группировка «Центр», в зоне ответственности которой противник потерял более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.

Село Каменское стоит на берегу бывшего Каховского водохранилища. Его взяла под контроль группировка «Днепр», уничтожившая до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств ВСУ.

Накануне российские военные освободили Новохатское в ДНР.