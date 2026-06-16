Украинская группировка угодила в окружение в ДНР

Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение у Дробышева

В районе поселка Дробышево в ДНР идут бои. Украинская группировка попала в тактическое окружение. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

Несколько огневых карманов, по его информации, сформировались между Дробышевым и Ставками. Там идут бои.

«Противник, по сути, находится в тактическом окружении. До оперативного окружения нужно еще поджать украинских боевиков как с востока, так и с запада», — сообщил Марочко.

Об освобождении Дробышева Минобороны России объявило в начале марта. Поселок находился в Краматорском районе в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Ранее украинское командование на фоне нехватки личного состава перепрофилировало авиатехников в штурмовики. Об этом стало известно после массового исчезновения специалистов в Сумской области.