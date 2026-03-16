Герасимов доложил о работе группировки «Запад» в ДНР
Герасимов: группировка «Запад» ведет бои по освобождению Красного Лимана
Штурмовики группировки войск «Запад» ведут бои по освобождению Красного Лимана. За прошедшие дни марта «западники» освободили три населенных пункта в ДНР, завершается освобождение четвертого. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, его слова передало РИА «Новости».
«Наиболее активные боевые действия продолжаются на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана. Под контролем группировки „Запад“ находится более половины города», — заявил начальник Генштаба.
В зоне ответственности группировки «Запад» штурмовики освободили Дробышево, Яровую, Сосновое, завершается освобождение Александровки, добавил Герасимов.
За первые две недели марта российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов. Такое заявление Герасимов сделал по итогам проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».