Раскрыта тайна массового исчезновения техников ВВС Украины в Сумской области
РИА «Новости»: в штурмовики ВСУ начали брать технический персонал ВВС Украины
Технические специалисты, обслуживающие военную технику, не избежали принудительной мобилизации на Украине. В сумской области участились случаи исчезновения авиатехников. Командование перепрофилировало их в штурмовики. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.
Массовые исчезновения военнослужащих вспомогательных частей ВВС Украины произошли в Краснопольском районе Сумской области. Формально мужчины пропали без вести. Фактически же, по информации силовиков, их перебросили в зону боевых действий.
«В штурмовые группы отправляют непосредственно техников, обслуживавших ранее украинскую авиацию», — сказал собеседник информагентства.
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