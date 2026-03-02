Российские войска освободили Круглое, Резниковку и Дробышево

Круглое в Харьковской области, а также Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике перешли под контроль российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны России в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

Подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Круглое. Бойцы группировки «Запад» установили контроль над Дробышево, а силы «Южной» группировки взяли Резниковку.

В той же сводке говорится, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в работе украинского военно-промышленного комплекса, по местам хранения и производства боеприпасов, а также по пунктам временной дислокации противника в 146 районах.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Красном Лимане идут тяжелые бои, но российские военные держат ситуацию под контролем.