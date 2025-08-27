Украинская делегация приедет к Уиткоффу в Нью-Йорк

Спецпредставитель Уиткофф сообщил, что встретится с украинцами на этой неделе

В Нью-Йорке пройдут консультации по урегулированию конфликта на Украине. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о предстоящей встрече в эфире телеканала Fox News .

«На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Поэтому я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал о том, что мы общаемся с русскими каждый день», — сказал он.

Уиткофф анонсировал также большое совещание в Белом доме по ситуации в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп проведет его 27 августа.

Визит Уиткоффа в Москву состоялся 6 августа, незадолго до личной встречи президентов России и США на Аляске. По его словам, Белый дом рассчитывает остановить украинский конфликт до конца 2025 года. При этом киевский режим может получить гарантии безопасности по аналогии с пятым пунктом устава НАТО.