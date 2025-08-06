«Диалог победит». Дмитриев прокомментировал визит Уиткоффа в Москву
Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал визит Уиткоффа словами «диалог победит»
Россия и Соединенные Штаты продолжают конструктивный диалог. Таким образом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал встречу президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Москве.
«Диалог победит», — написал Дмитриев.
Он выразил благодарность всем, кто желал успешного проведения переговоров. К посту глава РФПИ добавил три эмодзи: голубя, американский и российский флаги.
В своем Telegram-канале Дмитриев заявил о продолжении диалога.
«Конструктивный диалог Россия — США продолжается», — сказал он.
Путин и Уиткофф в рамках встречи обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между двумя государствами.