Уиткофф назвал срок завершения конфликта на Украине

Американские власти надеются добиться урегулирования конфликта на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании в Белом доме. Цитату привел ТАСС.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи по всем трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца года», — сказал Уиткофф.

По словам спецпосланника, в течение текущей недели США проводят встречи по украинскому конфликту и эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в Белом доме состоялся прием южнокорейской делегации во главе с президентом Республики Ли Чжэ Меном. Он привез американскому лидеру Дональду Трампу в качестве подарка ковбойскую шляпу и именную клюшку для гольфа. Также Ли Чжэ Мен попросил помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.