Боевики 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ исчезли в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Несколько недель назад пропавшие украинские солдаты прошли подготовку в Польше.

«В настоящее время никто из оккупантов данного подразделения не выходит на связь с близкими», — отметил собеседник издания.

В Сумской области действует российская группировка войск «Север». За последние ВСУ потеряли в этом районе 220 военных, восемь автомобилей, гаубицу М114 и два склада материальных средств.

Ранее ВС России атаковали украинский объект в пригороде Запорожья. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил, что удару подверглась территория бывшей воинской части, которую ВСУ снова начали использовать в последние годы.

Объект располагается в районе населенного пункта Балабино. После удара к нему подъехали машины скорой помощи и военные. Также к месту ЧП прилетели несколько вертолетов.