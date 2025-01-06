ВС России освободили Курахово

Российские войска установили контроль над городом Курахово. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

«За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», — отметили в оборонном ведомстве.

С севера город прикрывало водохранилище, и это сдерживало возможности российских штурмовиков. Для удержания Курахова ВСУ дислоцировали 26 батальонов, численность которых составляла более 15 тысяч человек.

Благодаря освобождению города ВС России смогут нарастить темпы освобождения территории ДНР, добавили в пресс-службе.

Российские военные 5 января выбили ВСУ из западной части Курахова и подняли там флаг. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что в этом районе появлялись только одиночные украинские боевики. По его словам, российским войскам удалось окружить Курахово с нескольких сторон и занять позиции ВСУ в основной части.