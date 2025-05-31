ВС России освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные продолжают блокировать пути снабжения украинских подразделений на нескольких направлениях. Одним из таких направлений является Красноармейск, но похожая ситуация на Константиновском направлении и в Часовом Яре.
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