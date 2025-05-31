ВС России освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Север“ освободили населенный пункт Водолаги Сумской области в результате решительных действий», — заявили в ведомстве.

При освобождении Новополя отличились бойцы группировки «Центр».

Ранее администрация Сумской области расширила зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов на фоне продвижения российских военных власти еще на 11 населенных пунктов, указ подписал глава областной администрации Олег Григоров.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные продолжают блокировать пути снабжения украинских подразделений на нескольких направлениях. Одним из таких направлений является Красноармейск, но похожая ситуация на Константиновском направлении и в Часовом Яре.