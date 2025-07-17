Россия направит Украине три тысячи тел погибших военных ВСУ. Об этом РБК сообщил источник в переговорной группе.

По его данным, обмен телами погибших 17 июля — лишь начало процедуры.

В четверг, 17 июля, российская сторона передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ. Новый этап обмена телами прошел в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Украина в ответ передала России 19 тел.

Ранее стало известно, что Россия также передала украинской стороне 6060 тел военных в рамках гуманитарной инициативы. В обмен киевский режим вернул 78 тел.

Депутат Верховной рады Анна Скороход признавала, что ВСУ несут катастрофические потери, но власти страны продолжают скрывать их масштабы. Она указала, что у Украины просто нет необходимых человеческих ресурсов, чтобы продолжать конфликт с Россией еще на протяжении 10 лет.