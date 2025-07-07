Депутат Верховной рады Скороход: потери ВСУ сумасшедшие и о них не говорят

ВСУ несут катастрофические потери, но предпочитают скрывать их масштабы. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала Politeka Online .

«То же возвращение шести тысяч тел, взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят!» — сказала она.

Депутат добавила, что у Украины нет столько человеческих ресурсов, чтобы продолжать конфликт еще на протяжении 10 лет.

Ранее стало известно, зачем Киев распространил фейк о подмене тел при обмене. По словам источника в переговорной группе, Украина хотела «уколоть» Россию, чтобы отомстить за неудобные ей «пропорции» в количестве тел.