Передача Украине тел погибших военных завершилась. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский .

Помощник президента России добавил, что обмен пленными продолжится. В рамках проведения этой работы стороны наладили срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания. Украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», — объявил Медицинский.

Он подчеркнул, что в ходе реализации гуманитарной инициативы украинская сторона получила 6060 тел своих военных и передала России 78 тел.

С гуманитарной инициативой о передаче более 6000 погибших украинских военных российская делегация выступила в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле в начале июня. Также стороны договорились о проведении обмена раненных и молодых военнопленных.

Но процесс передачи тел застопорился по вине украинской стороны. Представители Киева не явились на место встречи рефрижераторов, привезенных контактной группой Министерства обороны России.

Мединский отмечал, что украинские власти объявили о переносе процедуры в последний момент без объяснения причин. В результате передача тел погибших военных прошла с большой задержкой.