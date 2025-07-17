Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ
В четверг, 17 июля, Россия передала украинской стороне еще 1000 тел погибших солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, сообщило РИА «Новости».
Новый этап обмена телами состоялся в рамках стамбульских договоренностей. В свою очередь, Украина передала России 19 тел.
«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — прокомментировал Мединский.
Ранее стало известно, что российская сторона передала украинской 6060 тел военных в ходе реализации гуманитарной инициативы. В обмен Киев вернул 78 тел.
Теперь ожидается третий этап переговоров России и Украины в Стамбуле. В Кремле заявили о полной готовности Москвы к ним.
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Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ
Украина передала России тела 19 погибших бойцов
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