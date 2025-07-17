Россия передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ

В четверг, 17 июля, Россия передала украинской стороне еще 1000 тел погибших солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, сообщило РИА «Новости».

Новый этап обмена телами состоялся в рамках стамбульских договоренностей. В свою очередь, Украина передала России 19 тел.

«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — прокомментировал Мединский.

Ранее стало известно, что российская сторона передала украинской 6060 тел военных в ходе реализации гуманитарной инициативы. В обмен Киев вернул 78 тел.

Теперь ожидается третий этап переговоров России и Украины в Стамбуле. В Кремле заявили о полной готовности Москвы к ним.