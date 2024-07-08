Украина запросит заседание Совбеза ООН после атак России

Украина запросит созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских атак 8 июля. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

Ранее Украина обвинила Россию в ракетном ударе по гражданским объектам. Российское Минобороны в ответ призвало не вестись на провокации киевского режима, готового на все ради продолжения конфликта.

Авторы Telegram-канала WarGonzo рассказали о новой тактике ракетных ударов по Украине. По их словам, российские бомбардировщики сегодня ночью совершили обманный маневр.

По предварительным данным, российским военным сегодня удалось поразить склад на военном заводе «Артем» в Киеве.