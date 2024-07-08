Российские войска изменили тактику ракетных ударов по целям на Украине

Минувшей ночью четыре бомбардировщика ВКС России совершили обманный маневр на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo .

Российские военные не стали атаковать объекты в Киеве ночью. Самолеты взлетели в небо, но не выпустили ракеты.

Удар по целям в украинской столице нанесли днем. Так как ракеты выпустили из Ростовской области, средства ПВО Украины не успели сориентироваться.

ВС России ракетным ударом поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве. В районе объекта начался сильный пожар. На предприятии производят в том числе ракеты.

Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. Он призвал население не покидать укрытий во время тревоги.