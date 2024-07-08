Минобороны России опровергло заявления о намеренном ракетном ударе по Киеву

Минобороны: заявления об ударах России по Киеву оказались ложными

Фото: РИА «Новости»

Украина в очередной раз обвинила Россию в ракетном ударе по гражданским объектам. В Минобороны заявили, что не стоит вестись на провокации киевского режима, готового на все ради продолжения конфликта.

Также в сообщении говорится, что заявления украинских властей, настаивающих на «намеренном ракетном ударе» со стороны России, не соответствуют действительности.

«Цель провокаций Киева — обеспечить финансирование режима и продолжение войны до последнего украинца», — подчеркнули в военном ведомстве.

Там добавили, что украинская сторона регулярно устраивает «аналогичные истерики» перед очередным саммитом стран НАТО.

Отныне российские войска изменили тактику ракетных ударов по украинским объектам. Противнику стало сложнее предугадать, когда произойдет атака.

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