Склад на военном заводе в Киеве поразили ракетным ударом

ТАСС: ВС РФ ударом поразили склад на военном заводе в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Российские войска ракетным ударом поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Военный завод „Артем“. Поражен склад», — заявил собеседник агентства.

Очевидцы рассказали о взрыве и сильном пожаре в районе объекта. На заводе производят в том числе ракеты, сообщил один из свидетелей случившегося.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко также сообщал о взрывах. В пригороде Киева сработали средства противовоздушной обороны. Местных жителей  призвали спрятаться в укрытиях.

Минувшей ночью взрывы прозвучали в Харькове и Николаеве. В субботу по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

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