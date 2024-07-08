Склад на военном заводе в Киеве поразили ракетным ударом

ТАСС: ВС РФ ударом поразили склад на военном заводе в Киеве

Российские войска ракетным ударом поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Военный завод „Артем“. Поражен склад», — заявил собеседник агентства.

Очевидцы рассказали о взрыве и сильном пожаре в районе объекта. На заводе производят в том числе ракеты, сообщил один из свидетелей случившегося.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко также сообщал о взрывах. В пригороде Киева сработали средства противовоздушной обороны. Местных жителей призвали спрятаться в укрытиях.

Минувшей ночью взрывы прозвучали в Харькове и Николаеве. В субботу по всей Украине объявляли воздушную тревогу.