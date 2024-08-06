ВСУ впервые использовали для обстрела Луганска ракеты ATACMS

ВСУ впервые использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS для обстрела Луганска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, украинские войска выпустили ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, в воскресенье, 4 августа. Целью атаки стала гражданская инфраструктура.

Российские средства ПВО смогли перехватить ракеты на подлете к Луганску. В результате падения их обломков получили повреждения жилые дома и загорелась сухая трава.

Источник добавил, что оставшиеся части ATACMS и навигационные платы передали специалистам для дальнейшего изучения.

Накануне, 5 августа, в Луганске из-за обстрела ВСУ повреждения получили 30 жилых домов.